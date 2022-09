Deitaram fogo a homem sem-abrigo no Porto

JN Hoje às 10:27 Facebook

Desconhecidos atearam fogo a um homem sem-abrigo, esta quinta-feira de madrugada, na Rua Barros Lima, junto ao cruzamento com a Rua Fernão de Magalhães, na cidade do Porto. A vítima foi levada para o hospital já esta manhã.

Pegaram fogo ao sem-abrigo, que acordou e conseguiu apagá-lo. Depois terá ficado ali, encolhido, até ser encontrado, esta manhã, por toxicodependentes que fazem o tratamento de metadona no Hospital Joaquim Urbano. Foi nessa altura que foram chamados o INEM e a Polícia.

Não foi possível apurar, até ao momento, o estado de saúde da vítima.

Segundo uma vizinha, a vítima é um homem inofensivo, que não se metia com ninguém e que, nos últimos dias, têm passado as noites à porta de um prédio da Rua Barros Lima. A PSP do Porto confirma o incidente.

Pelas 10 horas desta quinta-feira, agentes da PSP vigiavam o local onde tudo aconteceu, para preservação e análise dos indícios do crime, que há de ser feita por elementos da Divisão de Investigação Criminal.

No chão, há vestígios do fogo, nomeadamente o que resta de um casaco queimado.