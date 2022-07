Detido homem que ateou cinco fogos na Figueira da Foz

R.P. Hoje às 10:08 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 24 anos, que se suspeita ser responsável por cinco incêndios florestais em Buarcos, na Figueira da Foz, todos ateados este ano. Ficou em prisão domiciliária.

A detenção, de acordo com um comunicado da PJ divulgado este sábado, teve a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural - Zona Centro, e permitiu a detenção do indivíduo, que terá ateado cinco fogos, entre os meses de fevereiro e junho de 2022, todos na freguesia de Buarcos.

"O suspeito, com uso de chama direta, ateou os incêndios na floresta, em zona com vasta mancha floresta confinante com a área urbana, com áreas ardidas de cerca de dois hectares, que teriam proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos meios de combate", refere a PJ.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a obrigação de permanência na habitação, com pulseira eletrónica.