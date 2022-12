Detido jovem de 25 anos por agredir e ameaçar ex-namorada

Um jovem de 25 anos foi detido por militares do posto de Cabeceiras de Basto da GNR depois de ter sido apanhado em flagrante a cometer um crime de violência doméstica.

O detido tinha namorado durante três meses com a vítima, uma adolescente de 18 anos. Durante o namoro, o agressor apresentou atitudes possessivas, extremamente ciumento e perseguia a vítima, controlando as redes sociais, quadro que levou a jovem a terminar com o namoro.

Apesar do final da relação, o ex-namorado continuou a controlar todos os movimentos da jovem, tendo-lhe arrombado por duas vezes a porta de casa. Na primeira vez entrou em casa e empurrou a ex-namorada contra a parede e apertou-lhe o pescoço, tirou-lhe o telemóvel, vasculhando as mensagens e as redes sociais, partindo depois o telemóvel", apurou o JN.

PUB

Volvidos dois dias o agressor voltou a arrombar a porta e a jovem que estava amedrontada tentou pedir socorro. Desta feita empurrou a vítima para o chão, tirou-lhe o telemóvel, voltou a espreitar as mensagens e as redes sociais. Enquanto isso, a vítima foi agredida e maltratada, com um murro. Quando saía de casa, o agressor foi detido pela GNR que entretanto tinha sido chamada ao local.

O detido está hoje a ser presente a primeiro interrogatório judicial.