Detido no aeroporto por suspeita de matar companheira grávida

Uma mulher terá sido assassinada à facada em casa pelo companheiro no Barreiro. O suspeito, de 31 anos, de nacionalidade cabo-verdiana foi detido pela Polícia Judiciária de Setúbal no aeroporto de Lisboa, quando tentava adquirir um bilhete de avião para fora do país.

O homicídio ocorreu na noite de terça-feira. O suspeito terá fugido após o crime. Está agora nas instalações da Polícia Judiciária de Setúbal e será levado a tribunal para aplicação de medidas de coação.

Ao que foi possível apurar, não havia queixas de violência doméstica feitas pela mulher.