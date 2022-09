Detido por tráfico de crianças quando tentava entrar em Portugal com três meninas

Reis Pinto Hoje às 11:16 Facebook

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, na quarta-feira, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um cidadão estrangeiro, de 38 anos, proveniente de Bissau, por fortes indícios de tráfico crianças. Foi intercetado quando se encontrava acompanhado de três meninas, com idades compreendidas entre os oito e os 12 anos.

O homem apresentou-se na fronteira acompanhado das três "recorrendo ao uso de documentos de viagem alheios, pertencentes a outros menores com semelhanças fisionómicas", refere, esta quinta-feira, o SEF.

"O suspeito alegou que duas das meninas eram suas filhas e a outra sua enteada e justificou o motivo da viagem com a necessidade de tratamento médico em território nacional. Efetuadas diversas diligências, foi possível apurar fortes indícios da prática dos crimes em causa", lê-se no comunicado.

As meninas foram de imediato afastadas do suspeito e entregues a uma equipa multidisciplinar vocacionada para estes casos, que as encaminhou para uma casa abrigo indicada pelo Tribunal de Família e Menores.

No âmbito da intervenção foram apreendidos os documentos de viagem, cartões de embarque, dois telemóveis e um computador portátil, com vista a preservar provas da prática do ilícito criminal.

O suspeito foi indiciado pela prática dos crimes de tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal e uso de documentos alheios e foi ouvido no Tribunal de Instrução Criminal, tendo ficado em prisão preventiva.