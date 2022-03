Detido suspeito de matar mulher encontrada enrolada num edredão em Penafiel

A Polícia Judiciária do Porto deteve um homem, suspeito da morte de uma mulher de 30, que foi encontrada enrolada num edredão a 28 de fevereiro, num monte em Rio de Moinhos, no concelho de Penafiel. O detido é o companheiro da vítima.

Sandra Rocha foi encontrada nua e embrulhada num edredão, num monte na freguesia penafidelense de Rio de Moinhos e o principal suspeito do crime era o companheiro, um cidadão espanhol de 40 anos com que esta mantinha um relacionamento de vários anos e contra o qual já tinha apresentado várias queixas por violência doméstica.

Sandra Rocha era vítima de violência doméstica há vários anos Foto: DR

O casal viveu em Espanha, para onde Sandra Rocha emigrou e onde conheceu o companheiro, às mãos do qual era vítima de violência. Um dos episódios aconteceu quando Sandra estava grávida e foi agredida, acabando por perder o bebé. A mulher apresentou queixa, mas perdoou sempre as agressões e aceitou fugir para Portugal com o homem. Mas o comportamento do suspeito não se alterou e a vítima continuou a ser brutalmente agredida. Chegou mesmo a ser arrastada pela rua, depois de ter abandonado a casa, para ser obrigada a regressar.

O homem acabou detido pelas autoridades em dezembro do ano passado, ficando proibido de se aproximar ou frequentar a habitação da vítima, controlado por pulseira eletrónica. Contudo, a relação dos dois foi reatada.

Sandra Rocha foi encontrada sem vida no dia 28 de fevereiro. Às autoridades, o companheiro disse, na altura, que a mulher estava desaparecida há vários dias.