DIAP de Évora investiga morte de trabalhador atropelado por carro de Cabrita

O Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora abriu um inquérito ao acidente mortal envolvendo o carro onde seguia o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

A morte do trabalhador atropelado na passada sexta-feira pelo carro onde seguia o ministro da Administração Interna está a ser investigada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, avança o "Observador". De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), a abertura do inquérito, um procedimento habitual nestes casos, visa apurar as circunstâncias em que o homem de 43 anos morreu.

O acidente mortal aconteceu pelas 13 horas de sexta-feira, ao quilómetro 77 da A6, no sentido Évora-Lisboa, quando a vítima "efetuava trabalhos de manutenção na via", perto da Azaruja, disse na altura ao JN fonte do Comando Territorial de Évora da GNR. O homem ainda foi assistido mas acabou por morrer no local e o corpo já foi transportado para o gabinete médico-legal de Évora. O automóvel envolvido no atropelamento, que seguia de Portalegre em direção a Lisboa, e que ficou com alguns danos na parte da frente, transportava o ministro Eduardo Cabrita.

O Ministério da Administração Interna (MAI) esclareceu, no sábado, que o trabalhador estava a atravessar a estrada numa zona de obras não sinalizada e que "não havia qualquer sinalização que alertasse os condutores para a existência de trabalhos de limpeza em curso". "A viatura não sofreu qualquer despiste" e "circulava na faixa de rodagem, de onde nunca saiu, quando o trabalhador a atravessa", acrescentou o MAI, em comunicado.