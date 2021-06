Tiago Rodrigues e Ana Luísa Delgado Hoje às 15:03, atualizado às 16:55 Facebook

Um homem de 43 morreu, esta sexta-feira, após ser atropelado por um carro que transportava o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na autoestrada A6, em Évora.

"O Ministério da Administração Interna informa que, hoje, no regresso de uma deslocação oficial a Portalegre, a viatura que transportava o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sofreu um acidente de viação, do qual resultou a morte, por atropelamento, de um cidadão na autoestrada A6", pode ler-se num comunicado do MAI.

A vítima mortal é um homem de 43 anos que "efetuava trabalhos de manutenção na via, na A6, perto da Azaruja", disse ao JN fonte da GNR de Évora. O acidente ocorreu ao quilómetro 77.5, no sentido Caia-Lisboa, perto da primeira saída para Évora, pelas 13.14 horas.

O homem foi atropelado por um veículo ligeiro de passageiros que transportava o ministro Eduardo Cabrita e que seguia de Portalegre em direção a Lisboa. A viatura oficial ficou com alguns danos na parte fronteira. Não houve mais feridos. O óbito foi declarado no local.

A GNR de Évora acrescenta que o acidente será investigado pelo Destacamento de Trânsito e "só depois do inquérito se chegará a alguma conclusão". Houve constrangimentos de circulação, por causa da limpeza da via e da remoção do veículo acidentado, trabalhos que foram concluídos cerca das 16.30 horas.

Para o local acorreram 27 operacionais e 12 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Estremoz, do INEM e da GNR, com oito militares.

"O acidente em causa foi participado pela Guarda Nacional Republicana e será naturalmente investigado, de acordo com os procedimentos em vigor", acrescenta a nota do gabinete do ministro.

"O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, lamenta profundamente o sucedido e apresenta sentidas condolências à família enlutada", termina o comunicado.