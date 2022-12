Dois anos de prisão para português apanhado em autocarro com droga Alpha-PHP

Um tribunal de Salamanca, em Espanha, condenou esta terça-feira a dois anos de prisão e ao pagamento de uma multa de três mil euros um homem de nacionalidade portuguesa que foi apanhado na posse de um quilo de Alpha-PHP quando viajava de autocarro rumo a Portugal.

Segundo avança a imprensa regional espanhola, o cidadão português, de 40 anos, foi intercetado pela Guardia Civil em agosto de 2021, durante uma operação de fiscalização no município de Ciudad Rodrigo, quando seguia no interior de um autocarro que tinha partido de Bruxelas em direção a Lisboa.

Perante o nervosismo do suspeito, as autoridades efetuaram uma revista, tendo sido encontrada uma mochila com três pacotes de uma substância branca embalada a vácuo que se pensava inicialmente ser cocaína, mas que acabou por se confirmar ser Alpha-PHP, uma droga sintética, cuja posse só foi criminalizada no ano passado em Portugal.

O Ministério Público espanhol tinha pedido a condenação de E.F.M.S. a uma pena de sete anos de prisão e ao pagamento de 15 mil euros de indemnização pelo crime de estupefacientes. Já a defesa do arguido tinha solicitado a sua absolvição, alegando que não se conseguiu determinar a pureza da substância e porque se tratava de uma droga nova, ainda em investigação. Além de ser altamente viciante, a Alpha-PHP pode causar danos irreversíveis no sistema central nervoso. Por cá, tem estado em expansão, sobretudo, entre os consumidores dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.

Segundo fontes ligadas ao processo, citadas pela imprensa regional, durante o julgamento, o arguido assumiu a prática dos factos, ou seja, confirmou que transportava a droga apreendida e que a adquiriu online, mas insistiu que não sabia que se tratava de uma substância ilegal.