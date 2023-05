Encontrada cabeça humana em mato da Azambuja

Foi encontrada esta quarta-feira uma cabeça decapitada numa zona de mato na Azambuja, distrito de Lisboa. As autoridades investigam se pertence ao cadáver, cujo tronco e membros foram encontrados em locais distintos no Cadaval entre esta terça e quarta-feira.

Ao final da tarde de terça-feira parte de um cadáver desmembrado, um tronco sem membros e cabeça foi encontrado dentro de um saco numa zona de mato em Pero Moniz, no Cadaval, distrito de Lisboa. Durante a tarde de ontem, foram encontradas outras partes do corpo, como os membros inferiores e superiores, também em sacos depositados na zona erma. Esta quinta-feira, foi encontrada uma cabeça que será transportada para o Instituto de Medicina Legal para autópsia.

A primeira descoberta foi feita por populares numa estrada de terra batida de acesso a uma oficina automóvel. A GNR foi alertada para a descoberta ao final da tarde e acionou a Polícia Judiciária de Lisboa, que realizou diligências no local no sentido de apurar as circunstâncias em que ocorreu esta morte. Não são conhecidas detenções nem a identificação do cadáver.

O peito do cadáver encontrado na noite de terça-feira foi recolhido por uma agência funerária local, que possui uma urna própria de transporte de cadáver, e transportado para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras, onde será submetido a autópsia para determinar a causa da morte e há quanto tempo estava no local.