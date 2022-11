Encosta faca ao pescoço do marido e incendeia carro onde estavam

JN Hoje às 11:00 Facebook

Uma mulher de 28 anos foi detida pelos crimes de violência doméstica e incêndio em Águeda. Ameaçou o marido com uma faca e ateou fogo ao carro onde estavam ambos. A viatura ficou destruída e o fogo ainda danificou outra que estava perto.

O caso ocorreu pelas 6 horas do passado sábado, no interior do carro familiar. O casal envolveu-se numa discussão e a mulher pegou numa faca e encostou-a ao pescoço do marido.

Enquanto o ameaçava, acendeu vários fósforos e conseguiu incendiar o veículo. O homem ainda tentou extinguir as chamas, mas não conseguiu. A viatura ardeu totalmente e as chamas danificaram uma outra viatura estacionada nas proximidades.

A mulher, residente numa freguesia limítrofe do concelho de Águeda, foi identificada e detida fora de flagrante delito pela PJ de Aveiro. Foi apresentada a primeiro interrogatório judicial e ficou obrigada a apresentações periódicas semanais.