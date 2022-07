Dois indivíduos de nacionalidade espanhola furtaram uma viatura em Cortes, Monção e acabaram por se despistar quando seguiam na Estrada Nacional 101, em Mazedo, ainda naquele concelho.

O acidente ocorreu no sábado cerca das 23 horas. Um dos homens, com 36 anos, ficou ferido e foi transportado para o hospital de Viana do Castelo. O outro colocou-se em fuga.

A GNR acabou por aferir que a viatura de matrícula portuguesa estava dada como furtada pelo proprietário e está a investigar o caso.