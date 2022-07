Esquadra do Infante no Porto fechada por falta de pessoal

Alexandre Panda Hoje às 12:36, atualizado às 13:22 Facebook

A Esquadra do Infante, a maior esquadra da PSP no centro do Porto, teve de encerrar o atendimento ao público, este sábado, por falta de pessoal.

Os avisos expostos esta manhã na porta da Esquadra do Infante informam a população que o atendimento ao público está encerrado até às 16 horas "por imperativos de ordem operacional".

É a primeira vez que a maior esquadra do centro do Porto tem de encerrar. Em causa estará a falta de efetivos, nomeadamente devido a baixas médicas e férias dos agentes.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a esquadra também deverá estar encerrada no domingo, até as 16 horas.

Segundo Paulo Santos, residente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), esta "realidade infelizmente é transversal a muitas esquadras do país, e cada vez mais se constata em esquadras dos maiores comandos de Polícia".

"Os profissionais estão mais sobrecarregados com trabalho, mas os cidadãos também vão sofrer com a continuidade da política da restrição e do corte" do Executivo , acrescenta.