Ex-atleta do Sporting e do Braga morre em ajuste de contas

Rogério Matos Hoje às 14:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem de 30 anos que foi mortalmente esfaqueado, na quarta-feira à noite, numa rua do Seixal é Ricardo Jaquité, ex-atleta do Sporting e do Sporting de Braga. Terá sido assassinado num ajuste de contas. Ainda foi transportado com vida para o Hospital Garcia de Orta, mas acabou por morrer.A Polícia Judiciária está a investigar.

O esfaqueamento ocorreu na rua João Martins Bandeira, na Arrentela, e o alerta foi dado às 18.58 horas. Ricardo Jaquité, que era praticante de alto nível de atletismo, vivia perto daquele local. Deixa duas filhas menores.

Na génese do crime estará um conflito entre grupos criminosos dos bairros da Arrentela e Amora. O JN apurou, embora sem confirmação oficial das autoridades, que o suspeito, um homem, se pôs em fuga depois do o crime e ainda não foi localizado.

Os bombeiros da Trafaria acorreram ao local com quatro operacionais que conseguiram estabilizar a vítima e transportá-la para o hospital, onde deu entrada com ferimentos graves, acabando por morrer.

A PSP dirigiu-se ao local e passou a investigação à Polícia Judiciária de Setúbal, que vai investigar os contornos do crime.

Há cerca de dois anos, o atleta, que foi vice-campeão nacional de ar livre e pista coberta no triplo salto, foi suspenso por quatro anos por questões de doping. Desde então estava sem clube.