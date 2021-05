Família do "bebé sem rosto" vai pedir indemnização

Rogério Matos Hoje às 08:53 Facebook

Pais avançam com queixa cível contra obstetra Artur de Carvalho.

A família do bebé Rodrigo, que nasceu sem nariz, olhos e parte do crânio, no Hospital de Setúbal, em outubro de 2019, vai avançar com queixa cível no tribunal contra o obstetra Artur de Carvalho, que, ao longo da gravidez, sempre assegurou que estava tudo bem com o bebé.

A queixa será apresentada a curto prazo e Artur de Carvalho terá que defender-se perante um juiz em tribunal do pedido de indemnização exigido pela família do bebé. A informação foi avançada, ao JN, pela mãe de Rodrigo, que acrescenta que não vai recorrer da decisão de arquivamento do caso criminal pelo Ministério Público (MP). O valor do pedido de indemnização ainda não é conhecido.