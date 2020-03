Fisco faz buscas em vários clubes, incluindo F.C. Porto, Benfica e Sporting

Alexandre Panda com S.A. Hoje às 09:25, atualizado às 10:52 Facebook

A Autoridade Tributária está a realizar buscas, esta quarta-feira, em vários clubes de futebol, incluindo F. C. Porto, Benfica e Sporting, numa operação relacionada com crimes fiscais.

São cerca de 50 buscas e estão a decorrer em simultâneo em todo o país em clubes e instalações das SAD´s de vários clubes de futebol e também em casa de dirigentes desportivos, confirmou o JN.

A operação "Fora de Jogo", da Autoridade Tributária (AT) e do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), com participaçao de 200 militares da GNR, visa a recolha de documentos no âmbito da investigação de crimes fiscais relacionados com transferências milionárias de jogadores com indícios de fuga ao fisco. Existem pagamentos de comissões a empresários que os investigadores do Fisco querem "passar a pente fino".

O JN sabe que um dos empresários visados é Jorge Mendes, conhecido como o "super-agente".

As buscas incluem ainda o escritório do advogado Carlos Osório de Castro, que representa a Gestifute e Cristiano Ronaldo.

Entre os clubes visados estão ainda o Sporting de Braga, Vitória de Guimarães, Marítimo, Estoril e Portimonense, entre outros.

A operação teve a cooperação e troca de informações com entidades estrangeiras.

A investigação tem pelo menos quatro anos.