Francês acusado de homicídio na noite do Porto diz que não participou no crime

O jovem francês Anas Kataya, acusado de matar um estudante de 23, na madrugada de 10 de outubro de 2021, no centro do Porto, começou esta segunda-feira a ser julgado no Tribunal de São João Novo. Em tribunal, recusou ter qualquer ligação com o caso e diz ter-se envolvido com um jovem, havendo uma troca de murros, e que depois se retirou do local.

O arguido garante que inicialmente não prestou declarações por recomendação dos advogados, primeiro uma oficiosa e depois uma contratada, que o aconselharam a não falar. Após uma segunda troca de advogados, tentou sair de prisão preventiva, o que nunca foi aceite, por "risco de fuga e perigo de continuação da atividade criminal." Foi ouvido pela primeira vez em março deste ano.

Anas Kataya, de 21 anos, que se encontra em prisão preventiva, está acusado de homicídio qualificado e de ofensas à integridade física qualificada, crime pelo qual está igualmente acusado um segundo arguido, Jean Jelali, também de nacionalidade francesa, mas que está em liberdade. A vítima mortal, Paulo Correia, foi basquetebolista do Guifões Sport Clube, no concelho de Matosinhos, distrito do Porto.

O despacho de acusação do Ministério Público (MP) conta que na madrugada de 10 de outubro de 2021, junto a um estabelecimento de diversão noturna, na zona de Passos Manuel, na baixa do Porto, "enquanto aguardavam pela entrada no local, gerou-se uma troca de palavras entre um grupo de cidadãos portugueses, onde se encontravam os três ofendidos, e três mulheres de nacionalidade francesa".

Segundo o MP, "as três mulheres afastaram-se momentaneamente do local, indo ao encontro dos dois arguidos, também franceses, os quais, sabendo do desentendimento, vieram na direção do grupo [onde estava o estudante Paulo Correia], com o único propósito de agredir os seus elementos".

"Um dos arguidos [Anas Kataya], ao alcançar um dos ofendidos, desferiu-lhe murros e socos no rosto e na cabeça e, de seguida, foi no encalço da vítima mortal, tendo-lhe desferido, com grande violência, um murro na zona da cabeça", descreve a acusação, sublinhando que a vítima foi a cambalear até junto de uma viatura ali estacionada, na qual embateu, "caindo ao chão, ali ficando prostrada".

O outro arguido [Jean Jelali], de acordo com o MP, "foi na direção do terceiro ofendido e desferiu-lhe um murro, fazendo-o cair no chão, após o que ainda o pontapeou no tórax".

No despacho de acusação, o MP defende a aplicação da pena acessória de afastamento de território nacional aos dois arguidos.

*com Lusa