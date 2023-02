Funcionário acusado de crime por deixar idosa com formigas no corpo

Um homem, de 49 anos, foi acusado de um crime de ofensa à integridade física por negligência, no caso da idosa encontrada coberta de formigas no lar da Santa Casa da Misericórdia (SCM) de Boliqueime, Loulé, em junho do ano passado. O arguido era funcionário do lar e tinha como funções trocar fraldas aos utentes e fazer rondas aos quartos.

De acordo com a acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, "o arguido não se deslocou ao quarto de uma mulher com 96 anos de idade, dependente de terceiros para fazer a sua higiene e vestir-se", "não obedecendo ao calendário das tarefas agendadas para o turno da noite, entre as 00.00h e as 08.00h". Nesse turno, "centenas ou milhares de formigas entraram no quarto onde se encontrava a mulher e morderam-na na cabeça, membros e corpo, provocando-lhe irritações na pele e babas", esclarece o DIAP.

O JN apurou que estavam dois funcionários no turno da noite, mas dividiram tarefas. Só um deles foi acusado porque tinha assumido a responsabilidade de vigiar o piso onde estava a idosa em causa.

Esta, Florinda Queiroz, tinha uma situação de dependência total de terceiros. "Usava fralda e alimentava-se através de uma sonda, encontrando-se desorientada no tempo e no espaço", recorda a Acusação.