GNR apreende mais de quatro toneladas de cortiça furtada em Mora e Arraiolos

Mais de quatro mil quilos de cortiça foram apreendidos e oito pessoas foram constituídas arguidas pela GNR por furto, em duas situações distintas nos concelhos de Mora e Arraiolos, no distrito de Évora.

Em comunicado, o Comando Territorial de Évora da GNR indicou ter apreendido, nos últimos dois dias, nestes dois concelhos, um total de 4175 quilos de cortiça e constituído arguidos sete homens e uma mulher, com idades entre os 26 e os 49 anos.

A primeira situação, adiantou, ocorreu na quinta-feira, no concelho de Mora, com os militares a abordarem duas viaturas que transportavam uma "elevada quantidade de cortiça" e cujos ocupantes "não conseguiram justificar a sua proveniência".

Segundo a GNR, neste caso, foram constituídos arguidos três homens e uma mulher e apreendidos 1510 quilos de cortiça, as duas viaturas e um machado.

Já esta sexta-feira, no concelho vizinho de Arraiolos, os militares da GNR detetaram três viaturas que faziam o transporte de "grandes quantidades de cortiça", pelo que os condutores foram abordados.

"Os suspeitos não souberam justificar a proveniência da cortiça", referiu a GNR, assinalando que "três homens foram constituídos arguidos e foram apreendidos 2665 quilos de cortiça", além das três viaturas e de um machado.

Os sete suspeitos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Évora.

Esta ação do Destacamento Territorial de Estremoz da GNR contou com o reforço dos Postos Territoriais de Arraiolos e Mora e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Estremoz desta força de segurança.