Homem andou 400 quilómetros na bagageira do carro sequestrado por quatro jovens

Quatro jovens, entre os 16 e os 23 anos, foram detidos pela GNR, esta quarta-feira, depois de agredirem um homem e o colocarem na mala do carro, sequestrando-o em Ílhavo. Colocaram-se em fuga para o sul do país e foram intercetados em Ourique, após perseguição.

A GNR recebeu uma denúncia que dava conta do sequestro de um homem, de 29 anos, na Gafanha do Carmo, Ílhavo, onde este tinha sido agredido e colocado dentro da bagageira de um carro.

Após as diligências policiais, os militares da Guarda localizaram o carro na A2, em Grândola, e perseguiram-no até Ourique, já no distrito de Beja, onde foi intercetado com a colaboração de diversos comandos da GNR.

Após a detenção dos suspeitos, dois homens e duas mulheres, os militares libertaram a vítima, que teve de receber assistência hospitalar. Esta ação contou com a colaboração dos Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém

Os detidos foram conduzidos para as instalações da Guarda e, depois, entregues à Polícia Judiciária.