GNR salva vida a jovem de 22 anos

Uma patrulha do posto da GNR de Carrazeda de Ansiães, afeta ao destacamento territorial de Mirandela, conseguiu, ao início da tarde deste sábado, impedir que um homem de 22 anos tivesse concretizado uma tentativa de suicídio.

Ao que o JN apurou, cerca das 12 horas, a GNR terá sido alertada para o facto de um homem estar num viaduto sobre o Itinerário Complementar (IC) 5, situado no concelho de Vila Flor.

Chegados ao local, os militares do posto da GNR de Carrazeda de Ansiães verificaram que o indivíduo estava preparava para se atirar do referido viaduto. De imediato, os militares estabeleceram diálogo com o homem apelando à calma e tentando demovê-lo da sua intenção ao mesmo tempo que se aproximavam e tentavam utilizar manobras de distração do indivíduo vindo a conseguir agarrar o jovem de 22 anos, antes deste saltar.

Foi prestado apoio médico ao indivíduo no local e de seguida transportado para a unidade hospitalar de Mirandela.

Confrontado com o caso, o comandante do destacamento territorial de Mirandela apenas confirma o sucedido, elogiando "a excelente atuação dos militares da GNR que salvaram uma vida", refere Hugo Torrado que remete mais informações sobre o caso para um comunicado oficial.