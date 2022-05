GNR tem mais "bombas" e novas cores

Reis Pinto Hoje às 18:36 Facebook

A GNR apresentou, na terça-feira, em Lisboa, durante as comemorações do seu 111.ª aniversário, quatro novas viaturas que vão reforçar algumas das suas valências, em especial a Unidade Nacional de Trânsito. Foram, igualmente, mostradas as caracterizações dos veículos do Trânsito e dos postos territoriais.

Entre os veículos, de cor branca e com aplicação de vinil prismático de alta visibilidade, destacam-se um Porsche Panamera, um BMW X3, com nova caracterização em verde e amarelo, e uma carrinha Mercedes Classe C, que ostenta as cores da Unidade Nacional de Trânsito. Foi também mostrado um Polaris RZR, que vai estar ao serviço da valência de Montanha da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro.

Entretanto, esta quarta-feira, a empresa responsável pela caracterização, a Strob, apresentou nova viatura, um jipe Toyota Land Cruiser.

A empresa tem sede no Montijo e, "neste projeto da GNR fizemos a caracterização dos primeiros cinco veículos e produzimos a parte gráfica, com cerca de maquetes, para o novo regulamento da frota da GNR, desde bicicletas, a motociclos, moto 4, veículos ligeiros, autocarros, pesados de mercadorias, ambulâncias, blindados, embarcações, drones, entre outros", afirmou, ao JN, fonte da empresa.