Governo associa criminalidade juvenil à noite e anuncia estratégia

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou, esta quarta-feira, que o Governo está a ultimar uma estratégia para combater a "delinquência urbana" e o aumento da criminalidade juvenil e grupal, associada à noite.

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2021, apresentado esta quarta-feira, a criminalidade grupal reportada às autoridades no ano passado aumentou 7,7% face a 2020. Já a criminalidade juvenil subiu 7,3%. Isto num contexto em que a criminalidade geral desceu 0,9%, com um total de 298 797 participações.

"A delinquência juvenil e a criminalidade de grupo são um assunto que merece a nossa maior atenção, porquanto é um dos indicadores que nos preocupa. Procurando detetar as suas causas, entendemos também que pode haver uma relação com aquilo que foi o período de confinamento, o que tem a ver com o desconfinamento e o regresso ao convívio social, nomeadamente o convívio em termos noturnos", reagiu José Luís Carneiro, numa conferência de imprensa, em Lisboa, após a discussão do documento pelo Conselho Superior de Segurança Interna.

O governante acrescentou que o Executivo está a concluir uma estratégia 2022-2026 para combater a "delinquência urbana" que inclui um "programa denominado 'Noite Segura'. O acompanhamento, no âmbito dos contratos locais de segurança, dos "jovens que concluem o acompanhamento tutelar das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco em articulação com as autarquias e a Segurança Social" é outro projeto que está a ser pensado.

O RASI, que será agora remetido à Assembleia da República, define delinquência juvenil como a prática por menores entre os 12 e 16 anos de atos qualificados como crimes na lei. Já a criminalidade grupal refere-se à prática de crime por três ou mais suspeitos. São predominantes, sobretudo, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.