Polícia interceta ladrões de máquinas de tabaco

A PSP conseguiu localizar e deter os autores de dois furtos de máquinas de tabaco ocorridos em Loures e Vila Franca de Xira.

A PSP deteve esta madrugada no Cartaxo um homem suspeito de ter furtado uma máquina de tabaco em Loures. Pouco depois das 4.00 horas, o suspeito terá arrombado a porta de um café e colocado a máquina de tabaco no carro. Pôs-se então em fuga no sentido sul-norte da A1.

As autoridades foram alertadas e rapidamente seguiram no encalço do assaltante. Viriam a intercetá-lo na zona do Cartaxo. O homem foi detido e a máquina de tabaco foi recuperada.

Ainda nesta madrugada de segunda-feira, terá ocorrido outro furto de uma máquina de tabaco instalada num café, desta vez em Vila Franca de Xira. Tal como na outra ocorrência, os assaltantes viriam a ser intercetados e detidos pela PSP também na zona do Cartaxo.

Além da máquina de tabaco terão sido apreendidas as duas viaturas usadas no crime. Os suspeitos deverão ser apresentados às autoridades judiciárias ainda durante o dia de hoje.