"Grupo do Fujacal" em prisão preventiva após tiroteio em Braga

Os três detidos do conhecido "Grupo do Fujacal" ficaram em prisão preventiva pelo tiroteio de há cinco semanas, em Braga, estando indiciados por crimes de homicídio qualificado na forma tentada, daí a medida de coação mais gravosa, segundo determinou o juiz de instrução criminal, ao fim da noite desta quinta-feira, no Tribunal de Guimarães.

Conotados com o "Grupo do Fujacal", os três detidos, com idades entre 35 e 21 anos, foram já encaminhados para o Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa, em Paços de Ferreira. Estão indiciados por vários crimes de tentativa de homicídio, alegadamente cometidos ao final da tarde de 18 de março.

"Um grupo de pelo menos três indivíduos provocou desacatos num local. Perante a reação dos residentes, efetuaram vários disparos com armas de fogo em direção às vítimas, não as atingindo por mero acaso", segundo referiu a PJ de Braga, que os deteve em colaboração com a PSP de Braga, na zona do Fujacal.

O móbil dos crimes está relacionado com "disputas recorrentes, entre grupos residentes em aglomerados populacionais distintos, tendo vindo a resultar em agressões mútuas, algumas delas com recurso a armas de fogo", ainda segundo a Polícia Judiciária de Braga que salientou "prosseguir com diligências com vista a identificar todos os intervenientes nas diferentes situações ocorridas", ao longo destas últimas semanas, na cidade de Braga.