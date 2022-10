Guardas de cadeia feminina recusam-se a revistar mulher transgénero

N.M. e R.B.M. Hoje às 00:12 Facebook

A entrada de uma mulher transgénero na cadeia feminina de Tires gerou um incidente, na última semana, porque aquela ainda não fez cirurgia para redefinição de género (continua a ter pénis) e as guardas prisionais começaram por se recusar a fazer-lhe a revista com desnudamento que os regulamentos exigiam.

Mas as novas regras também dizem que a revista deve ser feita por guarda do género com que a pessoa transgénero se identifica, e duas profissionais acabaram por fazer a revista, sob protesto, à reclusa que nasceu com o género masculino e assumiu entretanto a identidade feminina.

A reclusa está presa preventivamente, por ter esfaqueado os pais, na última segunda-feira, em Santo Estêvão, no concelho de Benavente. As vítimas estavam em casa e foram levadas em estado grave para o hospital. A suspeita foi detida pela GNR de Salvaterra de Magos.

A mulher foi depois presente a um juiz de instrução criminal, para interrogatório e aplicação de medidas de coação. Em causa crimes de homicídio na forma tentada.