Hackers que atacaram SIC e Expresso reivindicam terem pirateado site do Parlamento

Os hackers do Lapsus Group que reivindicaram o ataque informático ao grupo de média Impresa garantiram este domingo de eleições legislativas terem pirateado o site do Parlamento. Asseguram terem obtido informação pessoal de políticos.

Numa mensagem publicada num fórum da Internet em língua inglesa, os indivíduos afirmam terem pirateado o site do Parlamento, permitindo assim ter acesso a uma grande quantidade de dados com informação sensível relacionada com o Governo e informação pessoal sobre personalidades políticas e ainda sobre partidos. Serão documentos, emails e credenciais de acesso.

Lapsus Group afirma ter atacado site parlamento Foto: DR

De acordo com o semanário Expresso, que avançou a notícia no início de tarde deste domingo, o site do Parlamento esteve em baixo durante cinco minutos. A Polícia Judiciária já está a averiguar o caso para perceber se houve realmente um ataque informático e que tipo de informação poderá ter sido comprometida.

Contactado pela agência Lusa, o diretor do Gabinete de Comunicação na Assembleia da República, João Amaral, disse que "não existe neste momento qualquer evidência de que o 'site' tenha sido atacado", mas que o departamento de informática "está a fazer correr todas as ferramentas para averiguar o assunto".

João Amaral disse ainda que toda a informação que existe no 'site' do parlamento português "é pública e transparente".