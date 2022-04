Homem baleado nos testículos em Famalicão

Um homem com cerca de 60 anos foi baleado ao início da tarde desta quarta-feira, em Delães, Famalicão.

Segundo apurou o JN, a situação terá a ver com quezílias relacionadas com a venda de uma carpintaria, que tinha pertencido ao suspeito. Na tarde desta quarta-feira, o suspeito, que reside ao lado da firma, dirigiu-se à mesma para tirar satisfações e foi recebido por dois funcionários, que lhe terão dito para regressar a casa.

Nessa altura, o alegado agressor fez vários disparos com uma pistola. Um dos funcionários conseguiu fugir e o outro foi atingido nos testículos. Este caiu ao chão, quando atingido, e o suspeito ainda lhe tirou as chaves do carro, no qual se pôs em fuga.

A vítima foi transportada para o Hospital de Braga.

A GNR de Riba de Ave e a Polícia Judiciária do Porto estão no local.