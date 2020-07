Homem morto a tiro em plena rua de Moscavide

Roberto Bessa Moreira, Inês Banha e Tiago Rodrigues Hoje às 14:39 Facebook

Um homem, com cerca de 80 anos, matou outro, de 39, a tiro, na tarde deste sábado, em Moscavide, no concelho de Loures, após desacatos durante a última semana. O homicida já foi detido.

De acordo com o Comando da PSP de Lisboa, o incidente ocorreu pelas 13.20 horas deste sábado, na Avenida Moscavide, em Moscavide, concelho de Loures. Segundo o JN apurou, um homem, na casa dos 80 anos, surpreendeu outro, de 39, em plena rua e baleou-o mortalmente.

A vítima acabou por falecer no local, apesar dos esforços das equipas médicas. O autor do disparo foi detido no sítio do crime, depois de ter sido manietado por populares e depois de largar a arma, que foi apreendida.

A PSP, no local, revelou que já tinham havido desacatos entre os dois indivíduos durante a última semana.

Por se tratar de um crime de homicídio, a PJ também foi acionada para o local.

Crime poderá ter contornos racistas

A vítima, Bruno Candé Marques, residia no Casal dos Machados, na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, e deixa três filhos pequenos. O bairro fica a poucos metros do local do crime.

Depois de ter tido um acidente há cerca de dois anos, costumava passar o dia sentado na rua, com uma cadela e um rádio.

Na origem do homicídio terá estado um desentendimento, há alguns dias, relacionado ou com o animal ou com o barulho. O crime poderá ainda ter contornos racistas.

Segundo vários populares, o alegado homicida, branco, terá recentemente insultado várias vezes a vítima, negra, devido à cor da sua pele, e dito que deveria voltar para a sua terra.