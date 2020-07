Homicida já tinha ameaçado Bruno de morte com insultos racistas, diz família

JN Hoje às 20:47 Facebook

A família de Bruno Candé Marques, homem de 39 anos que morreu este sábado após ser baleado em plena rua de Moscavide, concelho de Loures, por um homem com cerca de 80 anos, emitiu um comunicado lamentando a morte de uma "pessoa extremamente afável e sociável" e lembrando que o "assassino já o havia ameaçado três dias antes".

A família de Bruno Marques começa por recordar que o ator participou em "telenovelas reconhecidas como 'Única Mulher' e 'Rifar o Coração'" e que era um "velho membro da companhia Casa Conveniente" desde 2010.

"Há dois anos sofreu um acidente de bicicleta, por atropelamento, e desde então ficou com sequelas em todo o seu lado esquerdo. Foi-lhe atribuído um atestado de incapacidade, sendo as limitações de mobilidade evidentes. Apesar disso, Bruno continuou a lutar pelos seus sonhos, mantendo-se ativo no teatro e avançando nos manuscritos para o livro que queria dar o mundo", lê-se ainda no comunicado.

Os familiares lembram Bruno como "uma pessoa extremamente afável e sociável, o tio preferido dos sobrinhos e um pai brincalhão, dedicado e ligado à sua família, à sua mãe, hoje com 78 anos". A vítima do crime em Moscavide era pai de dois rapazes, com cinco e seis anos, e de uma menina, "que completa 3 anos em agosto".

A família escreve ainda que este sábado o "Bruno foi barbaramente assassinado, alvejado à queima-roupa com 4 tiros na rua principal de Moscavide" e que o "assassino já o havia ameaçado de morte três dias antes, proferindo vários insultos racistas" a ele e à família. "Face a esta circunstância fica evidente o caráter premeditado e racista deste crime hediondo".

"Os filhos, a família e amigos do Bruno Candé Marques perderam um pai, um filho, um irmão e um amigo cuja vida foi ceifada pelo ódio, uma perda irreparável. Prestamos homenagem ao Bruno e exigimos que a justiça seja feita de forma célere e rigorosa", conclui o comunicado.

Um homem, com cerca de 80 anos, matou Bruno, de 39, a tiro, na tarde deste sábado, em Moscavide, no concelho de Loures, após desacatos durante a última semana.

A vítima acabou por falecer no local, apesar dos esforços das equipas médicas. O autor do disparo foi detido no sítio do crime, depois de ter sido manietado por populares e depois de largar a arma, que foi apreendida.

A PSP, no local, revelou que já tinham havido desacatos entre os dois indivíduos durante a última semana.