Homem encontrado morto com violência no Porto era comerciante e ex-modelo

Um homem foi encontrado morto no interior de uma loja no centro do Porto. O cadáver apresentava sinais de grande violência pelo que o caso transitou para a Polícia Judiciária.

A vítima é Henrique Winkel Veiga, um comerciante muito conhecido na zona de Cedofeita. Ao que o JN apurou o alerta foi dado pouco depois das 20 horas de ontem, sexta-feira. A vítima, de 43 anos, foi encontrada já sem vida por uma amiga, no interior da sua loja de roupa e artigos em segunda mão na rua do Torrinha, onde também residia.

O cadáver apresentava profundas lesões na zona da cabeça. Recentemente, Henrique, um ex-modelo, terá sido alvo de violentas agressões na via pública, o que indica que um ajuste de contas poderá estar na origem da morte.



A PSP esteve no local, mas, perante os inícios de violência apresentados pelo cadáver, o caso ficou sob a tutela da PJ.