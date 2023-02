Homem esfaqueia companheira na rua à frente do filho de dois anos

Uma mulher, de cerca de 20 anos, foi esfaqueada pelo companheiro, na Praça Paulo Vidal, em Lamaçães, Braga, e levada para o hospital em estado grave. A vítima foi atacada, por volta das 13.30 horas desta segunda-feira, quando estava na via pública e acompanhada de um filho, de dois anos, que ficou salpicado de sangue da mãe e foi levado, em choque, por uma equipa do INEM com um psicólogo.

Segundo apurou o JN no local, o suspeito é o companheiro da mulher e foi detido pela polícia pouco depois. Estaria na garagem de um prédio próximo do local do crime e ter-se-á entregado aos agentes.

As primeiras informações indicam que a mulher levou três facadas daquele homem Foi atingida, nomeadamente, no pescoço e na barriga.

A criança, que foi encontrada a chorar, a seguir ao ataque, tem dois irmãos.

Em janeiro, a Policia já tinha sido chamada pela mulher, que já então se queixou de violência doméstica por parte do companheiro.