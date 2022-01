Homem furtou 4500 euros deixados junto a máquina no Casino de Espinho

R.P. Hoje às 16:46 Facebook

A PSP recuperou, na tarde desta segunda-feira, no Casino de Espinho, 4500 euros que haviam sido sido deixados junto a uma máquina e furtados por um cliente, de 54 anos.

O furto ocorreu no domingo, cerca das 2 horas, e, após a queixa apresentada pelo dono do dinheiro, a PSP efetuou alguma diligências e identificou o homem, residente em Santa Maria da Feira, por suspeita da prática do crime de furto de oportunidade.

Segundo a PSP, "suspeito ficou na posse de 4500 Euros em notas, que haviam sido deixadas, momentaneamente, junto a uma máquina de jogo do Casino de Espinho".

"Assim, após denúncia do lesado, foram de imediato encetadas diligências, que resultaram na recuperação da totalidade da quantia monetária furtada e na identificação do autor do furto, tendo o mesmo sido constituído arguido e prestado Termo de Identidade e Residência", revelou a PSP.