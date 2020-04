Homem infetado andou de bicicleta e foi à padaria em Ovar

Salomão Rodrigues Hoje às 14:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP de Ovar deteve, na manhã de domingo, um homem de 50 anos, residente em Ovar, pelo crime de desobediência de confinamento obrigatório. Estava infetado com Covid-19, mas foi à padaria.

O homem, que foi intercetado na via pública a conduzir um velocípede e sem qualquer meio de proteção individual (máscara, luvas), alegou ter vindo de uma padaria existente em Ovar, apesar de ser conhecedor da ordem de confinamento obrigatório, emanada por autoridade sanitária, aquando do teste à Covid-19 a que foi submetido e cujo resultado foi positivo.

A padaria onde o suspeito esteve foi informada pela PSP de Ovar da presença do homem infetado, tendo a funcionária encerrado de imediato o estabelecimento, a fim de proceder à desinfeção do espaço.

O detido foi acompanhado até à sua residência e a ocorrência foi comunicada ao Ministério Público.

Apesar de ter sido levantada a cerca sanitária no concelho de Ovar, está interditada, de acordo com o Artigo 6.º, do Decreto 2-C/2020, de 17 de abril, a circulação e permanência de pessoas na via pública, incluindo as deslocações com origem ou destino no referido concelho.

Exceção para os casos urgentes ou aquisição ou venda de bens alimentares, de higiene ou farmacêuticos, bem como de outros bens transacionados em estabelecimentos industriais ou comerciais e ainda para prestação de serviços autorizados a funcionar.

No acesso ao local de trabalho, os trabalhadores devem estar munidos de uma declaração da entidade empregadora que ateste que se encontram no desempenho das respetivas atividades profissionais.

A Esquadra de Ovar vai continuar a fiscalizar a permanência e as deslocações de pessoas no concelho, especialmente nos acessos principais e nas zonas junto à praia do Furadouro (marginal e avenida principal).

A Polícia de Segurança Pública apela "à consciência de cada um e ao cumprimento dos termos do estado de emergência nacional".