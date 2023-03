Homem mata ex-mulher na Maia e falha suicídio

Alexandre Panda Hoje às 23:35, atualizado às 23:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem matou a ex-mulher, com uma arma de fogo, esta terça-feira à noite, na Maia. A seguir, o homicida tentou suicidar-se, mas seria levado para o hospital ainda com vida, confirmou fonte do Comando Distrital da PSP do Porto.

O alerta para o crime foi dado já depois das 22 horas desta terça-feira. Numa moradia da Rua Pedro Ivo, na freguesia de Pedrouços, um indivíduo terá disparado uma espingarda caçadeira, atingindo mortalmente a vítima, sua ex-companheira.

A seguir, o homem terá tentado o suicídio, mas, à chegada dos meios de socorro, ainda estava com vida. Foi transportado para o hospital em estado muito grave, informou fonte policial.

PUB

Um vizinho da vítima contou que o autor do crime já foi casado com a vítima e, ontem à noite, voltou à vivenda onde aquela se encontrava e deu-lhe dois tiros. A vítima, acrescentou, é filha de um abastado lavrador da Maia, conhecido por "Zé da Burra".

A investigação está a cargo da Polícia Judiciária.