Homem morreu na Maia por inalação de gás e mãe ficou ferida

Um homem, com 48 anos morreu, esta quinta-feira, em Vermoim, na Maia, vítima de inalação de gás. Uma idosa, de 80 ano, que tudo indica seja a mãe, ficou ferida, tendo sido transportada para o Hospital de São João, no Porto

O alerta foi dado cerca das 9.15 horas, e quando os Bombeiros de Voluntários de Moreira da Maia chegaram ao local, na Travessa do Infante D. Henrique, e Vermoim, já nada puderam fazer para salvar o homem.

A idosa ainda apresentava sinais de vida, tendo sido conduzida para o Hospital de São João, onde está a ser observada.

No local encontra-se a PSP a averiguar as causas do incidente.