Homicida da Bela Vista era arrumador de carros

O homem, suspeito de ter abatido dois columbófilos e o dono de uma horta, na Bela Vista, em Setúbal, é um arrumador de carros que estava a pernoitar num barraco, junto do local do crime. Suicidou-se com um tiro de caçadeira, após os homicídios.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, Cesário, com cerca de 60 anos, era uma pessoa problemática. Começou a arrumar carros na baixa da cidade depois de ter ficado desempregado, há vários anos.

O homem chegou a ter residência no Bairro da Bela Vista, quando vivia com a mãe. Lá, os vizinhos queixavam-se do cheiro nauseabundo que emanava daquela casa. Há vários meses, Cesário começou a pernoitar no barraco que tinha há cerca de 30 anos. Lá tinha o canil e amontoava sucata e lixo que recolhia pela cidade.

Os columbófilos que há anos instalaram o pombal ao lado do terreno do homicida evitavam encontrar-se com Cesário, por ser uma pessoa problemática.