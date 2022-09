Homicidas usaram faca da cozinha onde barman se refugiou para o matar

Os suspeitos do homicídio de Fábio Abenta na madrugada de sexta, num bar em Setúbal, utilizaram a faca que estava na cozinha onde a vítima se refugiou com uma cliente para o matar com golpes no abdómen e coração. Um dos cinco suspeitos detidos pelo homicídio ficou em prisão preventiva por ter, com outro que está em fuga, entrado na cozinha durante o episódio de agressões pelo grupo a funcionários e clientes.

Os outros quatro suspeitos detidos ficaram do lado de fora do balcão do bar e participaram nas agressões a clientes e funcionários, mas não entraram na zona onde Fábio Abenta foi assassinado. Foram assim libertados pelo Juiz de Instrução Criminal de Setúbal que sustentou a decisão de os libertar baseado nos testemunhos que chegaram à investigação por clientes do espaço.

A PJ, em comunicado, afirma que os suspeitos "atuaram movidos por um espírito de vingança, sustentados na sua superioridade numérica e nos laços familiares que os unem". Num primeiro momento, os suspeitos agrediram a vítima com murros, pontapés e garrafas e, num segundo momento, esfaquearam-na, no tórax e abdómen, causando-lhe a morte.

Uma cliente refugiou-se dentro da cozinha do bar e Fábio foi atrás dela, protegendo-a dos suspeitos. Foi aqui assassinado. Um outro funcionário foi atingido com um copo na cabeça e recebeu assistência no hospital.

Os agressores colocaram-se em fuga num Renault Clio de cor cinzenta e com a PSP no local foi transmitida essa informação. Foram empenhados vários meios na localização do carro suspeito, entre os quais a Equipa de Intervenção Rápida que viria a intercetar os suspeitos nessa mesmo viatura no bairro dos Pinheirinhos, a poucos quilómetros do local do crime. Fábio Abenta, 31 anos, deixa uma filha de dois anos de idade. Era empregado de balcão há vários anos neste bar na Avenida 5 de Outubro e vocalista da banda Neuropsy.