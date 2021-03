Matou mãe com tiro na cabeça em Viseu

Sandra Ferreira com R. S. Hoje às 08:39, atualizado às 09:51 Facebook

Uma mulher de 82 anos foi morta a tiro pelo filho, no domingo à noite, em Oliveira de Frades, Viseu.

O crime aconteceu em casa da família, em sequência de uma discussão entre mãe e filho, adiantou ao JN fonte da GNR de Oliveira de Frades. A filha da vítima contou às autoridades que o irmão, de vez em quando, ficava agressivo.

Adriano Resende, oficial de relações públicas da GNR de Viseu, contou ao JN que foi a irmã do agressor, que presenciou o crime, fugiu de casa e alertou uma vizinha, que chamou as autoridades. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima, de 82 anos, já cadáver, deitada no chão da cozinha. "Foi atingida com um tiro na cabeça", com uma pistola, confirmou o oficial.

O agressor, de 49 anos, barricou-se dentro de casa, mas a GNR acabou por conseguir manietá-lo e detê-lo. A arma, de 6.35 mm, foi apreendida dentro da habitação, assim como algumas munições.

O suspeito, desempregado, esteve emigrado em França, mas regressou a Viseu, onde vivia com os pais. À hora do crime, pouco depois das 20.30 horas, como era habitual, a irmã do agressor tinha ido dar apoio ao pai, acamado e invisual.

O suspeito, que foi entregue à Polícia Judiciária de Aveiro, alegou sofrer de esquizofrenia.