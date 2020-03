Inspetores do SEF suspeitos de matar turista ucraniano no aeroporto de Lisboa

Alexandre Panda Hoje às 10:29 Facebook

A morte de um cidadão ucraniano, aparentemente causada por violentas agressões perpetradas por inspetores do SEF, no aeroporto de Lisboa, está a ser investigada pelas autoridades.

Foi no dia 11 de março que um cidadão de nacionalidade ucraniana aterrou no aeroporto de Lisboa com visto de turismo. Ao passar pela alfândega, a entrada em território nacional foi travada por inspetores do SEF, que suspeitaram de irregularidades. Ficou decidido que o indivíduo seria colocado no próximo voo para a Turquia, país de onde tinha chegado.

O homem ficou a aguardar pelo avião, mas sentiu-se mal e foi transportado sob escolta para um hospital. Depois de ter recebido cuidados médicos, voltou para o aeroporto, onde foi colocado na enfermaria, do Centro de Instalação Temporário.

Foi nesse local que a vítima terá sido agredida até à morte por elementos do SEF. O homem foi encontrado, no dia seguinte, por outros inspetores que alertaram os socorros.

Foi depois de ter sido realizada a autópsia, que revelou sinais de grande violência na morte, que o caso transitou para a PJ para investigação.