Alegadas moradas falsas de deputados sob investigação

Hoje às 18:04, atualizado às 19:07 Facebook

Twitter

Vários deputados da Assembleia da República terão indicado moradas que, alegadamente, não coincidem com as suas residências reais, para beneficiar de ajudas de custos.

Segundo a revista "Visão", o Ministério Público está a investigar o caso. De acordo com o inquérito, o objetivo seria o de obter apoios às despesas de deslocação superiores ao devido.

Terá sido no verão passado que o Ministério Público terá solicitado à Assembleia da República, a lista de moradas fornecidas pelos deputados, mas não se sabe se de todos ou de somente alguns.

Recorde-se que, em março deste ano, o então secretário-geral do PSD Feliciano Barreiras Duarte demitiu-se do cargo, entre outros motivos, por ter entregado na Assembleia da República uma morada no Bombarral, quando na verdade vivia em Lisboa, beneficiando, alegadamente, de um suplemento acrescido que rondaria os mil euros