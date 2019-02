Apanhada ao tentar raptar recém-nascido no S. João

Óscar Queiros * Hoje às 00:49 Facebook

Uma mulher, com aproximadamente 30 anos, tentou ontem, ao final da tarde, raptar um recém-nascido no Serviço de Obstetrícia do Hospital de S. João, no Porto.

A suspeita entrou naquele local envergando uma bata branca, pegou no bebé e preparava-se para sair quando foi abordada por familiares do menino que, embora enganados pela bata, quiseram saber para onde ia levar a criança. A suspeita não soube responder, o que fez soar o alerta e impedir o crime.

Ao que o JN apurou, a tentativa de rapto ocorreu pouco passava das 19 horas. A mulher terá conseguido entrar naquele serviço, também conhecido como maternidade, no quinto piso do hospital, graças à bata que envergava e da qual se terá apoderado já no interior da unidade de saúde, em circunstâncias que ainda não são claras.