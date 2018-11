Bruno de Carvalho e líder da "Juve Leo" detidos este domingo

Hoje às 18:25, atualizado às 21:10 Facebook

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi detido este domingo, no âmbito da investigação às agressões em Alcochete.

Bruno de Carvalho foi detido no âmbito da investigação às agressões em Alcochete, apurou o JN. Mustafá, um dos líderes da "Juve Leo", foi também detido.

Segundo apurou o JN, estão a ser feitas buscas na casa de Bruno de Carvalho, no Lumiar. A GNR está, também, a proceder a buscas nas instalações da "Juve Leo", contíguas ao estádio José de Alvalade, em Lisboa. Cerca de 30 agentes participam na operação.

A detenção de Bruno de Carvalho e de Mustafá foi também confirmada pela Procuradoria-geral da República (PGR). "Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, al. b), do Código de Processo Penal, confirma-se que foram efetuadas duas detenções no âmbito do inquérito relacionado com as agressões na Academia do SCP em Alcochete", refere a PGR em resposta à Lusa, indicando que os detidos "serão oportunamente presentes ao Juiz de Instrução Criminal para aplicação das medidas de coação".

"Não compreendemos que há 15 dias Bruno de Carvalho apresentou-se voluntariamente ao Ministério Público para colaborar com a Justiça, que seja deito a um domingo, à noite, em casa em circunstâncias que consideramos revoltantes", disse ao JN o advogado do ex-líder do Sporting, José Preto.

A 15 de maio, um grupo de adeptos invadiu a Academia do Sporting, em Alcochete. Vários jogadores foram agredidos.

No total, estão em prisão preventiva 38 arguidos, dos quais 23 foram detidos no dia dos acontecimentos, e os restantes em junho e julho. Entre eles, está o antigo líder da claque Juventude Leonina Fernando Mendes e Bruno Jacinto, Oficial de Ligação aos Adeptos.

Os 38 arguidos que aguardam julgamento em prisão preventiva são todos suspeitos da prática de diversos crimes, designadamente de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.

Bruno de Carvalho, que à data dos acontecimentos liderava o clube, foi, entretanto, destituído em Assembleia-Geral e impedido de concorrer à presidência do clube, atualmente ocupada por Frederico Varandas.

Após este episódio, alguns futebolistas rescindiram contrato com o Sporting. Rui Patrício, Rafael Leão, Daniel Podence e Gelson Martins saíram em litígio com o Sporting e transferiram-se para outros clubes, enquanto Ruben Ribeiro ainda está sem clube.

Bas Dost, Bruno Fernandes e Rodrigo Battaglia voltaram atrás na decisão de abandonar o Sporting, enquanto William Carvalho saiu para o Betis, de Espanha, após acordo do clube espanhol com os "leões".