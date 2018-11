Bruno de Carvalho indiciado por 56 crimes e um é de terrorismo

Hoje às 16:43 Facebook

Mandato de detenção de Bruno de Carvalho revela que o ex-presidente do Sporting está indiciado por 56 crimes, um deles de terrorismo, na sequência do ataque a Alcochete a 15 de maio.

Segundo o JN apurou, Bruno de Carvalho está indiciado por dois crimes de dano com violência, 20 crimes de sequestro, um crime de terrorismo, 12 crimes de ofensa à integridade física qualificada, um crime de detenção de arma proibida e 20 crimes de ameaça agravada.

O ex-presidente dos leões e Mustafá, líder da Juventude Leonina, foram detidos no domingo à noite. Serão ouvidos esta terça-feira no Tribunal do Barreiro.