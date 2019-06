Cerca de 250 adeptos portistas em protesto à porta do Palácio da Justiça

Alexandre Panda Hoje às 17:06 Facebook

Cerca de 250 adeptos do F. C. Porto manifestaram-se, esta segunda-feira, à porta do Palácio da Justiça do Porto, onde, na semana passada, os portistas foram condenados a pagar uma indemnização de dois milhões de euros ao Benfica, no caso dos e-mails.

Com cartazes a pedir a prisão para corruptos, os adeptos, vestidos de azul e branco, demonstraram a sua indignação pelo facto de o F. C. Porto ter de indemnizar o S.L.B. "O conteúdo dos e-mails é verdadeiro, mas condena-se quem os divulgou em vez de condenar os factos que estão lá escritos. Foi uma decisão injusta e por isso é que estamos aqui a manifestar", disse ao JN, um dos protestantes.

O acórdão que está na base da indignação condenou os quatro arguidos - F. C. Porto Clube, SAD e Media e Francisco J. Marques, diretor de Comunicação do clube - a pagarem cerca de dois milhões de euros ao Benfica pela divulgação de e-mails do clube da Luz.

O tribunal considerou que o Benfica sofreu danos emergentes de 523 mil euros e 1,4 milhões de danos patrimoniais, mas o F. C. Porto anunciou a intenção de recorrer