Ex-ministro Azeredo Lopes arguido no caso de Tancos

O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes foi constituído arguido no âmbito do processo do furto das armas de Tancos, pelo crime de denegação de justiça.

O ex-governante terá sido presente a juiz na quinta-feira, na qualidade de arguido não detido.

Azeredo Lopes demitiu-se da chefia do ministério depois de o então diretor da PJ Militar ter garantido ter contado ao ministro da Defesa tudo sobre a encenação do aparecimento das armas, em conluio com os autores do furto, no sentido de os proteger e boicotar a investigação da PJ civil.

Azeredo sempre negou ter sido informado, mas acabou por sair. O Ministério Público entende que cometeu o crime de denegação de justiça, ou seja, que terá de alguma forma interferido no natural curso do processo de investigação.