Ligou para o INEM a avisar onde estava o corpo da filha

Rogério Matos Hoje às 09:27, atualizado às 09:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A criança de três anos de homem que, na segunda-feira, degolou a sogra foi encontrada morta dentro do carro do suspeito, em Corroios, Seixal.

Segundo apurou o JN, o pai da criança, suspeito do crime, terá ligado para o INEM, cerca das 8.25 horas, a dizer onde estava o corpo da filha, avisando que se ia suicidar. A unidade móvel de apoio psicológico do INEM foi acionada para dar a notícia à família.

Na segunda-feira, o homem matou a sogra, mãe da ex-companheira, em casa de ambas, no Seixal. Tudo indica que a mulher de 60 anos, Helena Costa, tenha sido agredida com duas facadas no pescoço e no peito quando abriu a porta ao indivíduo.

Depois do crime, o homem pôs-se em fuga com a filha.

Estava marcada, para segunda-feira de manhã, no Tribunal de Família e Menores do Seixal, uma sessão para alterar as responsabilidades parentais sobre a criança.