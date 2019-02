Gabinete da Judiciária quer Justiça a atacar mais os lucros do crime

Nelson Morais Hoje às 09:54 Facebook

O Gabinete de Recuperação de Ativos, que funciona na dependência da direção da Polícia Judiciária, apreendeu 22,8 milhões de euros a suspeitos de crimes graves em 2018.

Mas o próprio coordenador do Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA), Carlos Costa, considera aquele montante insatisfatório, justificando-o com o facto de os magistrados do Ministério Público (MP) solicitarem a colaboração do gabinete em poucos processos. "Impõe-se aos magistrados, cada vez mais, lançar mão destes instrumentos legais" de confisco dos produtos e vantagens do crime, avisara já a procuradora-geral da República, Lucília Gago.

Em quatro meses de mandato, a nova procuradora-geral já invocou várias vezes a necessidade de apostar no confisco, tratando-o como a quarta via das "modernas sociedades democráticas" para fazerem justiça (na área criminal), a par das penas, das medidas de segurança e da reparação das vítimas. "As consequências jurídicas do crime não se podem quedar pela mera punição da sua prática, mas devem estender-se à reposição do património do agente ao status quo ante[rior] à prática do crime", defendeu, há um mês, na abertura do ano judicial.