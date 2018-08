Gangue usava tecnologia e métodos policiais na vigilância às vítimas

Joaquim Gomes Hoje às 00:30 Facebook

Um gangue recentemente desmantelado pela GNR de Braga utilizava métodos próprios das investigações policiais para vigiar as vítimas a atacar e, em especial, para roubar viaturas de luxo.

As autoridades detetaram que o grupo colocava dispositivos com localização GPS nos automóveis-alvo, ficando assim em condições de descobrir onde residiam os proprietários, a fim de concretizar os assaltos na melhor oportunidade. Uma das vítimas deste método foi o antigo médico do Sporting de Braga Romeu Barbosa.

