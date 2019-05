Jovem encontrada inconsciente e semi-nua junto ao Queimódromo

Hoje às 11:59 Facebook

Uma jovem, com cerca de 20 anos, foi encontrada, na manhã desta quarta-feira, despida da cintura para baixo, num jardim perto do Queimódromo, no Parque da Cidade do Porto.

Foi conduzida ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde se encontra a ser examinada.

A jovem, que estaria alcoolizada e não conseguia lembrar-se do que sucedera, foi encontrada cerca das 7 horas. No local estiveram agentes da PSP de Custóias e o facto de se encontrar sem roupa da cintura para baixo levou as autoridades a encararem a hipótese de ter sido molestada sexualmente.

Foi encaminhada para o Hospital Pedro Hispano, onde ainda se encontra a ser submetida a diversos exames para determinar se houve violação.

A confirmar-se, o caso passará para a alçada da Policia Judiciária.